Ξεκίνησε η δεύτερη φάση των εργασιών για την αναβάθμιση της Μαρίνας Αγίου Νικολάου ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου κ. Γιώργος Αστρουλάκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ ανέφερε ότι ήρθαν τα πρώτα φορτηγά από την Ιταλία με τις πρώτες πλωτές προβλήτες και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η συναρμολόγησή τους εκεί που έχουν τοποθετηθεί, θα πέσουν στη θάλασσα και θα ρυμουλκηθούν στη θέση τους. Θα γίνει επίσης η αφαίρεση των παλαιών και θα μεταφερθούν στο χώρο εναπόθεσης που έχουν προγραμματίσει. Ενημέρωσε πως έρχονται τα pillars από τη Δανία που έχουν παραγγείλει και πως όλα είναι προγραμματισμένα ώστε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

«Σιγά- σιγά φτάνουμε σε ένα σημείο που οι κόποι των τελευταίων δύο χρόνων παίρνουν σάρκα και οστά και η μεγάλη προσπάθεια που είχαμε καταβάλει σαν Δήμος Αγίου Νικολάου, αλλά και ως Δημοτική Εταιρεία, που διαχειρίζονται το πρόγραμμα, δείχνει σταδιακά να έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πέρα από την ποιότητα, οι πλωτές είναι και καλαίσθητες και αναμένεται να αναβαθμίσουν και εμφανισιακά τη μαρίνα. Θα υπάρξει μια μεγάλη αναβάθμιση στη Μαρίνα και ο προγραμματισμός των δύο χρόνων επιτέλους υλοποιείται», επεσήμανε.

Το προσεχές χρονικό διάστημα, η λειτουργία του χώρου στάθμευσης θα είναι περιορισμένη λόγω των σε εξέλιξη εργασιών στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης της Μαρίνας. Κατά προτεραιότητα θα εξυπηρετούνται οι κάτοχοι προπληρωμένων καρτών στάθμευσης και η στάθμευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Μαρίνας, η οποία θα καθορίζει τις διαθέσιμες θέσεις. Για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα και πως θα κυλήσει από εδώ και στο εξής η διαδικασία με τους χώρους στάθμευσης ο κ. Αστρουλάκης ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια τον μήνα Μάιο, ποτέ δεν υπήρχε πληρότητα στο 100% των θέσεων του πάκρινγκ εσωτερικά και εξωτερικά, επομένως θα υπάρχει χώρος για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα μειωθούν κατά 70 οι διαθέσιμες θέσεις, θα φροντίσουμε ώστε τα αυτοκίνητα να διοχετεύονται προς τις εσωτερικές θέσεις στάθμευσης για να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες».

Για άλλη μια φορά ζήτησε τη συνεργασία και την υπομονή των πολιτών. Αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια προσωρινή αναστάτωση και για τους χρήστες της Μαρίνας, αλλά και για όσους επιθυμούν να σταθμεύουν στο παρκινγκ. Παρ’ όλα αυτά θεωρεί ότι μετά από τόσα χρόνια στασιμότητας, έχουν ήδη ξεκινήσει να συμβαίνουν πράγματα και ότι μετά από αυτή την περίοδο των εργασιών θα συζητάμε για μια καινούρια εποχή για την Μαρίνα Αγίου Νικολάου- άλλωστε πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση ύψους 2 εκατομ. ευρώ.

Υπογράμμισε πως «κάτι ανάλογο από τα χρόνια κατασκευής και ίδρυσης της Μαρίνας Αγ. Νικολάου, δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Δήμο μας που θα λειτουργήσει και σαν πόλος έλξης για τους τουρίστες και τους επισκέπτες. Επιπρόσθετα η Μαρίνα, που είναι χωροθετημένη στην καρδιά της πόλης και σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της, επιτέλους μετά από χρόνια θα πάρει και την όψη που της αρμόζει. Με το πέρας της ολοκλήρωσης όλων των έργων αυτών, θα αρχίσει και η γενικότερη διαδικασία του καλλωπισμού της ώστε να γίνει η ομορφότερη Μαρίνα».

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ