Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη γενική συνέλευση, που αρχικά είχε οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία.

Όπως ανακοινώθηκε η ΓΣ θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα και ειδικότερα την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 19:30, με τα ίδια θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της συνέλευσης περιλαμβάνουν: