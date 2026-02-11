Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη γενική συνέλευση, που αρχικά είχε οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία.
Όπως ανακοινώθηκε η ΓΣ θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα και ειδικότερα την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 19:30, με τα ίδια θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα της συνέλευσης περιλαμβάνουν:
- Εκλογή Προεδρείου
- Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό για το έτος 2025 και Προϋπολογισμό για το 2026
- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
- Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών – διαλογική συζήτηση
- Έγκριση προτάσεων