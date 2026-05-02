Η αλήθεια για την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ που παραποίησε ο Υπουργός Υγείας:

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαστρεβλώνει για ακόμη μια φορά την πραγματικότητα για να κατηγορήσει τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ και να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Σε δημοσίευση παρουσιάζει ως χθεσινή ανακοίνωση μας για το περιστατικό με τους επιβαίνοντες ακτιβιστές στα πλοία προς την Γάζα, μια ανακοίνωση που είχε εκδοθεί από το συλλογο μας πέρυσι (17 Ιουλίου 2025) για άλλο θέμα, για τις απάνθρωπες συνθήκες που στοιβάζονταν εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν φτάσει τότε στη νότια Κρήτη.

Μάλιστα ο υπουργός υγείας έντεχνα διαστρεβλώνει και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης με την οποία ζητούσαμε και ζητούμε να αποσυρθεί η αναστολή εξέτασης ασύλου και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των προσφύγων όπως ορίζονται από τη Συνθήκη της Γενεύης, να σταματήσουν οι επαναπροωθήσεις, άμεση δημιουργία προσωρινών χώρων φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες,παροχή ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Ο υπουργός υγείας άλλαξε το χρόνο, το θέμα και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης μας για να πλήξει το κύρος και τη δράση του συλλόγου μας που πρωτοστατεί στην ανάδειξη των κενών και των προβλημάτων του ΕΣΥ και στην οργάνωση μεγάλων αγώνων και συγκεντρώσεων για την προάσπιση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη, ενάντια στην πολιτική που αποδυναμώνει και εμπορευματοποιεί το ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων, όπως γίνεται στην Κρήτη.

Από την μεριά μας θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του λαού σε αξιοπρεπή δημόσια περίθαλψη, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς διακρίσεις και σκοπιμότητες.

Εκ του ΔΣ του Συλλογου Εργαζομενων ΓΝΑΝ