Το πάρτι καρναβαλιού του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 20:00 στο Ayar Restobar.

Η είσοδος κοστίζει 8 ευρώ και περιλαμβάνει ένα αναψυκτικό.