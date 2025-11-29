Μια φωτογραφία από το οροπέδιο Λασιθίου με στεναχώρησε. Βλέπουμε μια μηλιά (φυρικομηλιά την είπαν!) φορτωμένη με ωραιότατα μήλα, κι’ άλλα τόσα πεσμένα στη γη! Αυτά τα πεσμένα μήλα μαρτυρούν μια σπατάλη… ένα τόσο νόστιμο και υγιεινό φρούτο να πηγαίνει χαμένο! Και δεν είναι μόνο τα μήλα! Είναι τα κυδώνια και τα κεράσια του Οροπεδίου, που δυστυχώς τα περισσότερα μένουν αμάζευτα.

Θα μπορούσε να ξεκινήσει μία προσπάθεια για εκμετάλλευση αυτών των φρούτων, που σίγουρα είναι βιολογικά, χωρίς ίχνος οποιασδήποτε χημείας. Η φωτογραφία συμβολίζει την αδυναμία μας, των τελευταίων δεκαετιών, να διαχειριστούμε σωστά κάποια προϊόντα μας, είτε λόγω έλλειψης εργατικών χεριών, είτε λόγω δυσκολιών στη συγκομιδή, την αποθήκευση ή τη διάθεση. Είναι ώρα να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτούς τους καρπούς, ώστε αυτή η μηλιά του Λασιθίου να μην προσφέρει μόνο ομορφιά στα μάτια, αλλά και υγεία και τροφή στον άνθρωπο.

Αναφερθήκαμε στα προϊόντα του οροπεδίου Λασιθίου, αλλά το ίδιο συμβαίνει με τα μήλα και τα αχλάδια του οροπεδίου Καθαρό, με τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια του Καλού Χωριού, με τα αμύγδαλα και τα χαρούπια πολλών χωριών μας.

ΛΕΩΝ.Κ.