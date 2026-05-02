Η καθιέρωση της Κρήτης ως πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου.

Κατά την συνάντηση παρουσιάστηκε από τον κ. Κώτσογλου η στρατηγική της Περιφέρειας που στηρίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάδειξη της αυθεντικότητας και τη μετατροπή του νησιού σε έναν ελκυστικό προορισμό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού παρουσίασε στον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και τον αντιδήμαρχο Τουρισμού Αντώνη Μαυρή που συμμετείχε στην σύσκεψη, το όραμα και τις κατευθυντήριες γραμμές για μια πιο ανθεκτική και διαφοροποιημένη τουριστική ταυτότητα του νησιού που στηρίζεται στους άξονες :διασημότητα, ποικιλομορφία και ανθεκτικότητα, προσαρμογή στις σύγχρονες προσκλήσεις, βιωσιμότητα και αειφορία, έξυπνη- συνεργατική και ολιστική Κρήτη.

Ήδη το νησί – όπως αναφέρθηκε -αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως, ενώ στόχος είναι η διαμόρφωση μιας αυθεντικής εμπειρίας όπου ο τουρισμός συνδυάζεται με σεβασμό προς την τοπική κοινωνία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον προσφέροντας μια αυθεντική και πολυδιάστατη εμπειρία στους επισκέπτες.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ανέφερε: «Στόχος μας είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου να εξελιχθεί σε πρότυπο βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού. Με σχέδιο και συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης μπορούμε να αναδείξουμε την αυθεντικότητα του τόπου μας και να ενισχύσουμε ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία και έχει αιχμή τον τοπικό πολιτισμό και την ιδιαίτερη ταυτότητά μας». (από το γραφείο τύπου)

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Αντώνης Μαυρής, ενημέρωσε ότι ο δήμος ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την εταιρεία «CK Strategies» και τον Δρ. Σωτήρη Βαρελά, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουρισμού για τον προορισμό Άγιος Νικόλαος, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πλαισίου τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή.