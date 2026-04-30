Ήδη έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται η συναρμολόγηση των τριών πρώτων από τις πέντε συνολικά πλωτές προβλήτες, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις πεπαλαιωμένες και φθαρμένες πλωτές όπου δένουν τα σκάφη μέσα στη μαρίνα Αγίου Νικολάου.

Αναμένεται η άφιξη των μεγάλων φορτηγών που θα μεταφέρουν τα κομμάτια από τα οποία θα συναρμολογηθούν και οι άλλες δύο πλωτές, οι οποίες στη συνέχεια θα ρυμουλκηθούν στην εσωτερική λεκάνη ηρεμίας της μαρίνας για να αγκυρωθούν στο βυθό.

Επίσης τοποθετούνται οι νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες απ’ όπου θα τροφοδοτούνται οι πλωτές για τις παροχές που διανέμονται με χωριστές παροχές στα σημεία πρόσδεσης κάθε σκάφους και τα σώματα φωτισμού.

Η ΔΑΕΑΝ παρέλαβε επίσης ένα μικτό γερανό ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την ανέλκυση/καθέλκυση μικρών σκαφών (έως 4,5 τόνους) και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση και από τον ΙΟΑΝ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ