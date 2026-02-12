Όταν η ημέρα μαγειρικής συμπίπτει με την Τσικνοπέμπτη…τότε στο σχολείο μας οι μικροί μας μάγειροι αναλαμβάνουν δράση!

Και τι καλύτερο από μια πίτα γύρο!!

Ομάδα μαθητών ανέλαβε τα ψώνια

Οι σεφ ανέλαβαν δράση

Ψημένος γύρος, πατατούλες και γιαούρτι έφτιαξαν ένα απολαυστικό γεύμα ενόψει της ημέρας

Αμέσως μετά η επόμενη ομάδα ανέλαβε την οργάνωση του χώρου και το μοίρασμα του φαγητού

Και φυσικά η τελευταία ομάδα έκλεισε τη δράση με το πλύσιμο των πιάτων!

Τα χαμόγελα ικανοποίησης περισσεύουν και το αποτέλεσμα ενθουσίασε τους πάντες!