Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η Σχολή Ανώτερης Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στη νέα έκθεση του αρχαιολογικού μουσείου Αγ. Νικολάου, στα πλαίσια της προσπάθειας ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής κατάρτισης των φοιτητών της.

Στόχος της επίσκεψης είναι η γνωριμία των σπουδαστών με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης, ώστε μέσα από τη βιωματική επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρουν μελλοντικά στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.