Η Zeus International Hotels&Resorts προχωρά σε δυναμικό rebranding του Ομίλου («ανανέωση επωνυμίας»), με το σύνθημα «Welcome the Wonder» («Καλωσορίζοντας το Θαύμα»): Σε αυτό περιλαμβάνεται η νέα ταυτότητα, βελτιωμένες υπηρεσίες, η γαστρονομία και βιώσιμες πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με τον CEO της ZEUS, κ. Χάρη Σιγανό, «είμαστε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε κάθε άφιξη στα ξενοδοχεία και στα θέρετρά μας να σας φανεί σαν να επιστρέφετε σπίτι και να δημιουργούμε χώρους όπου νιώθετε ελεύθεροι να είστε ο εαυτός σας».

Η νέα εμπορική ονομασία του ξενοδοχείου στα Χαβάνια είναι πλέον «Zeus Eleva MirabelloBay». Η Eleva Hotels&Resorts είναι η νέα «ομπρέλα», που ενοποιεί τις διάφορες μονάδες του ομίλου Zeus Hotels. Η λέξη «Eleva» προέρχεται από το αγγλικό elevate (=ανυψώνω, αναβαθμίζω) και δηλώνει ανώτερο επίπεδο φιλοξενίας, πολυτέλειας και εμπειρίας. Ουσιαστικά λοιπόν, με το «Eleva», η Zeus θέλει να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή επανατοποθέτησης στην αγορά, χωρίς να χαθεί η ταυτότητα του «Zeus» που ήδη είναι αναγνωρίσιμο brand στην Κρήτη.

ΛΕΩΝ.Κ.