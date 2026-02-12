Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λασιθίου αναβιώνει στην Ιεράπετρα το αποκριάτικο έθιμο της Τζαμάλας.
Σας καλούν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 (Τσικνοπέμπτη) και ώρα 18:30 στη πλατεία της Ιεράπετρας να τσικνίσετε με φωτιές, χορό και ηπειρώτικο κέφι.
