Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λασιθίου αναβιώνει στην Ιεράπετρα το αποκριάτικο έθιμο της Τζαμάλας.

Σας καλούν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 (Τσικνοπέμπτη) και ώρα 18:30 στη πλατεία της Ιεράπετρας να τσικνίσετε με φωτιές, χορό και ηπειρώτικο κέφι.