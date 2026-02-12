Ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας σας καλεί να συμμετέχετε δυναμικά στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρουσία και η ψήφος σας είναι δύναμη. Είναι ευθύνη. Είναι στήριξη στο Νοσοκομείο μας.

Σε μια περίοδο που το Νοσοκομείο Ιεράπετρας καταρρέει, που η δημόσια υγεία χρειάζεται τη φωνή και τη δράση όλων μας, ο Σύλλογος πρέπει να παραμείνει ενεργός, ισχυρός και ενωμένος.

Με τη συμμετοχή σας συνδιαμορφώνουμε το μέλλον του Συλλόγου και ενισχύουμε τον αγώνα για ένα Νοσοκομείο που αξίζει στην Ιεράπετρα.

Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη. Δεν περισσεύει κανείς.

Ελάτε να δώσουμε μαζί το παρόν και να στείλουμε μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – Ώρα έναρξης 11:00 π.μ. – ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΚΑΛΠΗ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΧΡΙ ΩΡΑ 19:00

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Ανδρέας Μαμαντόπουλος Καλλιόπη Δασκαλάκη