Ο Δήμος Ιεράπετρας διοργανώνει εθελοντική δράση καθαρισμού παραλιών, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή των πολιτών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. Σημείο συνάντησης: Πάνω Παραλία – Πυροβολείο.

Καλούμε όλους τους δημότες να συμμετάσχουν και να συμβάλλουν σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική δράση για τις παραλίες μας.