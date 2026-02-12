Ο Δήμος Ιεράπετρας διοργανώνει εθελοντική δράση καθαρισμού παραλιών, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή των πολιτών.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ.
Σημείο συνάντησης: Πάνω Παραλία – Πυροβολείο.
Καλούμε όλους τους δημότες να συμμετάσχουν και να συμβάλλουν σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική δράση για τις παραλίες μας.
Τέτοιες εθελοντικές πρωτοβουλίες ενισχύουν το αίσθημα συλλογικής ευθύνης και στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα σεβασμού προς το περιβάλλον.