Συνάντηση πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης, με το συνεργείο της ΕΡΤ που αποτελείται από τους Βαγγέλη Ευθυμίου σκηνοθέτη – παραγωγό, Μαρία Κουφοπούλου δημοσιογράφο – σύμβουλο παραγωγής και Εβελίνα Μάνου Συντάκτρια, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας τηλεοπτικής σειράς ντοκιμαντέρ που πραγματοποιούνται στην πόλη μας.

Η Ιεράπετρα αποτελεί μία από τις πόλεις που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν στη νέα ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με γενικό τίτλο «Πόλεις», με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη μακραίωνη και πλούσια ιστορία της, καθώς και στην ιδιαίτερη πολιτιστική της κληρονομιά.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης ανέφερε:

«Η Ιεράπετρα είναι μια πόλη με πλούσια και μακραίωνη ιστορία, βαθιά συνδεδεμένη με τον πολιτισμό της. Το γεγονός ότι ένα επεισόδιο της νέας ιστορικής σειράς της ΕΡΤ είναι αφιερωμένο στον τόπο μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί και να προβληθεί σε πανελλαδικό επίπεδο η ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Μέσα από το ντοκιμαντέρ επιχειρείται μια ολιστική προσέγγιση της ιστορίας της Ιεράπετρας με συνοπτικό τρόπο και παράλληλη ουσιαστική αναζήτηση για την ανάδειξη της μοναδικότητας και του χαρακτήρα της».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Φραντζεσκάκη, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Χατζάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης και Φωτεινή Περακάκη.

Ευχαριστίες εκφράζονται προς τις Μινωικές Γραμμές καθώς και τον πρόεδρο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχαήλ Βλατάκη για τη συνεργασία καθώς και σε όσους συμβάλλουν για την υλοποίηση του ντοκιμαντέρ.

