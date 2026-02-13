Εικόνες απόγνωσης και ολικής καταστροφής αντικρίζουν από το πρωί παραγωγοί στην περιοχή των Λιβαδιών, καθώς η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή της Ιεράπετρας το τελευταίο εικοσιτετράωρο άφησε πίσω της συντρίμμια, «χτυπώντας» την καρδιά της τοπικής οικονομίας. Ενώ η βροχόπτωση, όπως επισημαίνουν όλοι, ήταν ευεργετική – «χρυσάφι για τον τόπο μας που διψάει», όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μανόλη Φραγκούλης, εντούτοις, οι θυελλώδεις άνεμοι και συγκεκριμένα ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε τοπικά, προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσει ς.

Το χρονικό της καταστροφής

Όλα συνέβησαν χθες, όταν οι ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την περιοχή. Το φαινόμενο, αν και τοπικού χαρακτήρα, επέδειξε πρωτοφανή βιαιότητα συγκεκριμένα στην περιοχή των Λιβαδιών. Σύμφωνα με την καταγραφή που γίνεται από το πρωί, ο ανεμοστρόβιλος δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. «Σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για ολική καταστροφή, με τις μεταλλικές κατασκευές και τα νάιλον κάλυψης να έχουν εξαφανιστεί ή να έχουν γίνει κουρέλια. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ζημιές είναι εκτεταμένες, καθιστώντας τις εγκαταστάσεις μη λειτουργικές», τόνισε ο δήμαρχος στην ΑΝΑΤΟΛΗ.

Χάθηκε ο κόπος μιας χρονιάς

Το πλήγμα για τους αγρότες της περιοχής είναι διπλό και εξαιρετικά οδυνηρό. «Δεν πρόκειται μόνο για το κόστος ανακατασκευής των θερμοκηπίων, το οποίο είναι δυσβάσταχτο, αλλά κυρίως για την απώλεια της παραγωγής σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Όπως τονίζουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, βρισκόμαστε στην κορύφωση της καλλιεργητικής περιόδου. Τα φυτά ήταν φορτωμένα με καρπό, έτοιμα για συγκομιδή», σημειώνει ο Μανόλης Φραγκούλης.

Οι καλλιέργειες που επλήγησαν αφορούν κυρίως πρώιμα κηπευτικά: αγγούρια, ντομάτες και πιπεριές. Τόνοι προϊόντων που προορίζονταν για τις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, βρίσκονται πλέον στο έδαφος, κατεστραμμένοι από την μανία της φύσης και τα φερτά υλικά. Η οικονομική ζημιά είναι τεράστια, καθώς χάνονται τα έσοδα μιας ολόκληρης σεζόν, ενώ τα έξοδα καλλιέργειας έχουν ήδη γίνει.

Η κινητοποίηση του Δήμου

Από το πρώτο φως της ημέρας, έγινε αυτοψία του Δήμου στα σημεία της καταστροφής. Πλέον, το βλέμμα όλων στρέφεται στην επόμενη μέρα και στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Υπάρχει έντονη ανησυχία για το αν και πότε θα μπορέσουν οι πληγέντες να λάβουν οικονομική στήριξη. Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στην εκτίμηση των ζημιών.

Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρέθηκαν στο σημείο, επιβεβαίωσαν το μέγεθος της καταστροφής, κάνοντας λόγο για εικόνες που προκαλούν θλίψη. Στόχος είναι να καταγραφούν πλήρως οι ζημιές τόσο στο φυτικό κεφάλαιο όσο και στις υποδομές, ώστε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί του ΕΛΓΑ και των κρατικών ενισχύσεων. Οι παραγωγοί ζητούν γρήγορα αντανακλαστικά από την πολιτεία, καθώς για πολλούς από αυτούς τίθεται θέμα επιβίωσης.

Δείτε παρακάτω το βίντεο και το φωτορεπορτάζ από την περιοχή των Λιβαδιών, που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ