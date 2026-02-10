Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατόπιν κοινής απόφασης των Δημάρχων Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη και Βιάννου κ. Παύλου Μπαριτάκη, κλείνει ο παραλιακός δρόμος από Μύρτο προς Τέρτσα και αντίστροφα και διακόπτεται η κυκλοφορία για λόγους ασφάλειας και προς αποφυγή ατυχημάτων, λόγω της επικινδυνότητας από καταπτώσεις βράχων.

Οι Δήμοι δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, ζημιές στο όχημα ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν και η κυκλοφορία στον παραπάνω δρόμο γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των διερχομένων.