Με ξεχωριστή λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή ευσεβών χριστιανών της περιοχής τελέσθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου 2026 ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της μνήμης του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού στον φερώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στις Αμμουδάρες της Ενορίας Νέας Ανατολής Ιεράπετρας. Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Kύριλλος, ο οποίος πριν την Απόλυση ευλόγησε τους άρτους στο προαύλειο του ναού.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε, κατά προτροπή του Σεβ., ο Πανοσιολ. Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου Ευδόκιμος Καρακουλάκης. Ο έμπειρος ομιλητής αναφέρθηκε στη ζωή και τη μαρτυρική άθληση του αγίου κατά τους διωγμούς του Ρωμαίου αυτοκράτορα Σεβήρου, όταν λόγω της γνωστής δράσης του ως Ιερέας στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας κλήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα και να αρνηθεί τον Χριστό. Όπως τόνισε, αν και ο άγιος ήταν στην προχωρημένη ηλικία των 113 ετών, με ακλόνητη πίστη, ατάραχη καρτερία και χαρά υπέστη τα φρικτά βασανιστήρια, γεγονός που ανταποκρίνεται απόλυτα προς τη σημασία του ονόματος Χαραλάμπης, ενώ οι δήμιοι Πορφύριος και Βάπτος πίστεψαν στον Χριστό, μαζί με τρεις γυναίκες που παρακολουθούσαν το μαρτύριο, και όλοι τους είχαν μαρτυρικό τέλος.

Ο ιεροκήρυκας υπογράμμισε ότι ο άγιος Χαράλαμπος αναδείχθηκε «στύλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λύχνος αείφωτος της οικουμένης», ο οποίος, κατά τον ιερό υμνογράφο, έλαβε δύο στέφανα, αυτό της Ιερωσύνης και αυτό του μαρτυρίου, και μαζί έλαβε και τη χάρη να θαυματουργεί και να θεραπεύει τις λοιμώδεις ασθένειες και την πανώλη. Τέλος, αφού αναφέρθηκε στο νόημα της αγιότητας και του μαρτυρίου του αίματος, που σήμερα αντικαταστάθηκε από το μαρτύριο της συνειδήσεως και την εφαρμογή του Ευαγγελίου στη ζωή μας, ο π. Ευδόκιμος ευχήθηκε εγκάρδια ο Άγιος Ιερομάρτυς Χαράλαμπος, που είναι, όπως όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας μας, «φίλος», «οικείος» και «συμπολίτης» των πιστών, να πρεσβεύει με παρρησία στον Κύριο ημών Ι. Χριστό, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, για την ίαση των ασθενειών και των παθών μας, και για τη σωτηρία των ψυχών μας.

Στον Αρχιερατικό Εσπερινό έλαβαν μέρος ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας και Αρχιερατικός Επίτροπος Β´ Αρχιερατικής περιφέρειας, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος π. Ελευθέριος Δαργάκης, Εφημέριος της Ενορίας Μύρτου, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Εμμανουήλ Προϊστάκης, Εφημέριος της Ενορίας Ν. Ανατολής, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ τους ύμνους απέδωσε χορός ιεροψαλτών της περιοχής με επικεφαλής τον κ. Ευάγγελο Φραγκούλη, καθηγητή της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως «Άγ. Ανδρέας ο Κρήτης».

Εκκλησιάστηκαν ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Γιακουμάκης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ανατολής κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, ενορίτες και άλλοι ευσεβείς χριστιανοί της περιοχής.