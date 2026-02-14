Το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού του Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας.

Αμέσως μετά τον Νεκρώσιμο Κανόνα που εψάλη στον Εσπερινό, προέστη στο διατεταγμένο ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών «πάντων τῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν, βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱερομονάχων, διακόνων, μοναχῶν, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν ἡμῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι καί τῶν ἐσχάτων…» και μνημόνευσε τα ονόματα των κεκοιμένων μαζί με τον Εφημέριο του ναού Πρωτ. Αθανάσιο Ταρλαντέζο ενώπιον των κολλύβων, ευχόμενος μετά την Απόλυση ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύει τις ψυχές των προσφιλών κεκοιμημένων αδελφών μας μετά των Αγίων και των Δικαίων και εν Χώρα Ζώντων.