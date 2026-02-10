Τα βραβεία στους νικητές του χριστουγεννιάτικου διαγωνισμού απένειμε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Santa Gerapetros που πραγματοποιήθηκαν κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Ο διαγωνισμός αφορούσε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό βιτρίνας καταστήματος και κατοικίας και στόχο είχε την ενίσχυση του εορταστικού κλίματος και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση μιας όμορφης και φωτεινής εικόνας της πόλης.

Οι συμμετέχοντες ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την αισθητική τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη γιορτινή ατμόσφαιρα της Ιεράπετρας. Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε όσους συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, σύμφωνα με τα κριτήρια της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο Δήμος Ιεράπετρας ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στους Διαγωνισμούς, καθώς και τους εθελοντές του Santa Gerapetros υπό τον συντονισμό της Σοφίας Παπαγγελή και της Δώρας Φραγκούλη, για τη συμβολή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, οι οποίες ενίσχυσαν το πνεύμα συνεργασίας και εορτασμού στην τοπική κοινωνία.

Παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Γεώργιος Χατζάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, Φωτεινή Περακάκη, και Μαρίνα Αχλάτη.

Αποτελέσματα

Διαγωνισμός Στολισμού Βιτρίνας

MF WEDDING BAPTISM

ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

G SPOT

Διαγωνισμός Στολισμού Κατοικίας

Γιάννης Δερμιτζάκης

Ελένη Διαμαντή

Ευγενία Μαυροκουκουλάκη