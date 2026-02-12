Τι είναι το 112;

Ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία επικοινωνιών. Όταν ένας πολίτης βρίσκεται σε ανάγκη ή κίνδυνο και χρειάζεται άμεση βοήθεια στην Ελλάδα ή την Ε.Ε., μπορεί να επικοινωνήσει με το 112 χωρίς χρέωση. Με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η παροχή βοήθειας είναι ευκολότερη, καθώς ενημερώνονται ταυτόχρονα όλοι οι φορείς που χρειάζεται να εμπλακούν και δύναται να εντοπιστεί η θέση του πολίτη.

Επίσης, το 112 έχει τη δυνατότητα μαζικής ειδοποίησης πολιτών σε περιπτώσεις που αναμένεται ή βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια φυσική καταστροφή ή επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πολίτες λαμβάνουν προειδοποιητικά μηνύματα, με κατευθύνσεις και οδηγίες προστασίας μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, ειδοποιεί τους πολίτες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τους.

Πότε με ειδοποιεί

Όταν αναμένεται ή εξελίσσεται κάποιο καταστροφικό συμβάν ή μια επικίνδυνη κατάσταση που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά τους, οι πολίτες ειδοποιούνται προκειμένου να λάβουν κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Επίσης, σε περιπτώσεις κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης το 112 δύναται να ενημερώνει τους πολίτες για μέτρα προληπτικού χαρακτήρα που λαμβάνονται για την προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, τα οποία έχουν άμεση εφαρμογή.

Πώς με ειδοποιεί

Οι πολίτες ειδοποιούνται με χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσω ποικίλλων καναλιών, όπως με αποστολή γραπτής ειδοποίησης με μήνυμα Εκπομπής Κυψέλης σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Σε περίπτωση που ένας πολίτης δεν διαθέτει έξυπνο κινητό, μπορεί να κάνει εγγραφή στην Υπηρεσία και να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να ειδοποιείται.

Οι ειδοποιήσεις έχουν τη μορφή σύντομου κειμένου και στα κινητά τηλέφωνα συνοδεύονται από έναν χαρακτηριστικό ήχο συναγερμού προκειμένου να γίνονται άμεσα αντιληπτές και να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Εγγραφή των πολιτών στο 112 για λήψη προειδοποιήσεων