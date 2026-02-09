Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 11η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της υπ’αριθμόν 11/2025 μελέτης του έργου «Σύνδεση οικισμού Μαγουλά Γεώτρησης Ψυχρού με το Περιφερειακό δίκτυο ύδρευσης στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου «Σύνδεση οικισμού Μαγουλά Γεώτρησης Ψυχρού με το Περιφερειακό δίκτυο ύδρευσης στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου».
2. Εξέταση των αιτημάτων οφειλετών του Δήμου.
3. Έγκριση πρακτικού Νο 4 του ανοικτού διαγωνισμού :Υλοποίηση δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.