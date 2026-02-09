Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την 11η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: