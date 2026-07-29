Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σητείας μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και στη δημοσιογράφο Μαρίζα Ψαράκη, ενημέρωσε ότι στο πύρινο μέτωπο υπάρχουν δύο καμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά εξακολουθεί να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά έφθασε μέχρι την περίφραξη του Αθερινόλακου.

Αυτή τη στιγμή έχει απομακρυνθεί από εκεί και κατευθύνεται προς την περιοχή Λιβάρι όπου και εκεί υπάρχουν ελαιόδεντρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από πλευράς του συντονιστικού Κέντρου, στην προσπάθεια των πληρωμάτων των πυροσβεστικών οχημάτων να διαφύγουν απο τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ και οι φλόγες έχουν κάψει ελαιώνες αγροτολιβαδικη έκταση και χαμηλή βλάστηση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αγώνα να αποτρέψουν να περάσει η φωτιά σε μεγάλη έκταση ελαιώνων στην περιοχή του Αθερινόλακου, δεδομένου ότι και εκεί επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι που είναι η ευρύτερη περιοχή της Σητείας. Πάνω από 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δυνάμεις που συνεχώς αυξάνονται, δρουν στα συγκεκριμένα μέτωπα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά είναι μεγάλη, δύσκολη και υπάρχει καθολική κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από όλη την Κρήτη. Στο έργο πυρόσβεσης βοηθούν υδροφόρες δήμων, εθελοντές πολίτες και όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της εκεί περιφερειακής ενότητας.

Οι κάτοικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα, σύμφωνα και με τις οδηγίες από μήνυμα του 112 που εστάλη από την πολιτική προστασία για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.