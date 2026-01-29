Σας απευθύνω τις εγκάρδιες ευχές μου για την εκλογή σας ως Μητροπολίτης στην ιστορική Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, εις διαδοχήν του αείμνηστου μακαριστού Δαμασκηνού.

Η βαθιά σας πνευματικότητα, η ταπεινότητα και η ικανότητα προσέγγισης και μετάδοσης της αγάπης προς τον συνάνθρωπο είναι χαρίσματα και δώρα Θεού που σας εξυψώνουν στη συνείδηση όλων μας.

Εύχομαι ολόψυχα υγεία και δύναμη στο δύσκολο και απαιτητικό ποιμαντορικό σας έργο.