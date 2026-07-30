Ξηρασία στον Δούναβη: Κλείνει πυρηνικός αντιδραστήρας στην Ουγγαρία – Αποκαλύφθηκαν οστά μαμούθ στη Βουλγαρία

Ξηρασία στον Δούναβη: Κλείνει πυρηνικός αντιδραστήρας στην Ουγγαρία – Αποκαλύφθηκαν οστά μαμούθ στη Βουλγαρία

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Ξηρασία στον Δούναβη: Κλείνει πυρηνικός αντιδραστήρας στην Ουγγαρία – Αποκαλύφθηκαν οστά μαμούθ στη Βουλγαρία

by anatolh kim
30/07/2026
in Κόσμος
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Ο πυρηνικός σταθμός Πακς της Ουγγαρίας θα κλείσει έναν από τους τέσσερις αντιδραστήρες του από σήμερα το απόγευμα, λόγω της χαμηλής στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη, ο οποίος τροφοδοτεί με νερό ψύξης τη μονάδα αυτή, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία MVM.

Η στάθμη του Δούναβη έχει πέσει τόσο χαμηλά, καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζονται προβλήματα στις υδάτινες μεταφορές και τις κρουαζιέρες στον ποταμό, μια από τις πιο πολυσύχναστες υδάτινες οδούς της Ευρώπης.

Το εργοστάσιο, το οποίο διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες ρωσικής κατασκευής με συνολική ισχύ 2 γιγαβάτ, παράγει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται η Ουγγαρία. Τη Δευτέρα είχε μειώσει ήδη την παραγωγή του, σε άλλη μονάδα, κατά 254 μεγαβάτ.

Με το σημερινό κλείσιμο του αντιδραστήρα η παραγωγή θα μειωθεί περίπου στο 60% της δυναμικότητας του εργοστασίου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Λάσλο Γκάιντος δήλωσε νωρίτερα ότι οι ουγγρικές αρχές διαχείρισης υδάτινων πόρων είναι σε ετοιμότητα ώστε να διασφαλίσουν ότι το εργοστάσιο θα διαθέτει επαρκές νερό για την ψύξη των αντιδραστήρων του. Είπε ότι οι αρχές έχουν τοποθετήσει τέσσερις πλωτές εξέδρες με αντλίες και δύο πλωτούς γερανούς κοντά στο Πακς, για να χρησιμοποιηθούν εάν υπάρξει ανάγκη, καθώς η στάθμη προβλέπει να πέσει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

Βουλγαρία: Λείψανα ενός μαμούθ ανακαλύφθηκαν στον Δούναβη 

Λείψανα που πιστεύεται ότι ανήκουν σε ένα μαμούθ αποκαλύφθηκαν στη βόρεια Βουλγαρία, αφού υποχώρησε σε επίπεδα ρεκόρ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Δούναβη, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο BTA, επικαλούμενο ιστορικούς.

Τα λείψανα του ζώου που έζησε πριν από χιλιάδες χρόνια βρέθηκαν σήμερα από έναν κάτοικο του χωριού Ριάχοβο ο οποίος παρατήρησε κάτι «ασυνήθιστο» στην κοίτη του ποταμού. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι ειδοποίησαν ειδικούς στο Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο στην κοντινή πόλη Ρούσε.

Ο διευθυντής του Μουσείου, Νικολάι Νένοφ, είπε στο BTA ότι οι εμπειρογνώμονες που εστάλησαν στο σημείο αναγνώρισαν μια κάτω γνάθο, δύο χαυλιόδοντες και ένα πλευρό. Τα οστά θα απομακρυνθούν αύριο Πέμπτη για να εξεταστούν σε συνθήκες εργαστηρίου και να διαπιστωθεί με ακρίβεια η προέλευση και η ηλικία τους.

«Δεν θα το χαρακτήριζα εντυπωσιακό, όμως οποιαδήποτε ανακάλυψη αρχαίων λειψάνων είναι πολύ σημαντική για την επιστήμη», είπε ο Νένοφ, προσθέτοντας ότι εδώ και πολύ καιρό οι ειδικοί πίστευαν ότι πριν από χιλιάδες χρόνια η περιοχή αυτή ήταν ένας βάλτος.

Η στάθμη του Δούναβη έχει πέσει σε επίπεδα ρεκόρ τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα του καλοκαιριού και την ξηρασία που επηρεάζει τους ποταμούς σε όλη την Ευρώπη.
www.real.gr

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