ΔΥΠΑ: Επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών – Οι λεπτομέρειες

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών – Οι λεπτομέρειες

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ΔΥΠΑ: Επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών – Οι λεπτομέρειες

by anatolh kim
30/07/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
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Ν. Κεραμέως: Στηρίζουμε ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας.

Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών, με απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως.

Με την επέκταση, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων του προγράμματος αυξάνεται στις 43.000.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και σε ανέργους άνω των 67 και έως 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στόχος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και η κάλυψη αναγκών στελέχωσης φορέων του δημόσιου τομέα.

«Η πρόσβαση στην εργασία δεν μπορεί να έχει ηλικιακούς αποκλεισμούς. Επεκτείνουμε ένα πρόγραμμα που έχει αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά του, δημιουργώντας ακόμη 8.000 νέες θέσεις εργασίας για συμπολίτες μας ηλικίας 55 έως 74 ετών. Στηρίζουμε έμπρακτα ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο όπου χρειάζεται και να αποκτήσουν ένα σταθερό εισόδημα» δήλωσε η κ. Κεραμέως και συνέχισε «Ταυτόχρονα, ενισχύουμε κρίσιμες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Συνεχίζουμε με στοχευμένες πολιτικές που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους».

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες υπηρεσίες και περιφερειακές διευθύνσεις φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Δικαιούχοι είναι επίσης επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις δήμων και περιφερειών με αντίστοιχη δραστηριότητα.

Ο αριθμός των εργαζομένων που θα προσληφθούν μέσω του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του υφιστάμενου προσωπικού κάθε φορέα. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι τακτικοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται αρχικά σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες.

Η επιχορήγηση καλύπτει το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο ποσό τα 750 ευρώ τον μήνα για κάθε ωφελούμενο. Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης.
www.real.gr

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