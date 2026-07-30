Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται και σήμερα το πρωί η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν, τουλάχιστον έως τώρα, την δράση των εναέριων μέσων.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο κ. Τσαπάκος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας των κατοίκων και των επισκεπτών.

Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την ασφάλεια των οικισμών, επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιοχή που να βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς οι αναγκαίες εκκενώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.