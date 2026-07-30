Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος ο ΕΟΣ Λασιθίου γιορτάζει τον προστάτη του Αφέντη Χριστό και διοργανώνει ανάβαση-προσκύνημα στην κορυφή Αφέντης στα 2141 μ.

Η διαδρομή μας θα ξεκινήσει το πρωί της Πέμπτης και ώρα 04:30 το πρωί από το καταφύγιο Στροβίλι. Στην κορυφή θα είμαστε περίπου σε 3,5 ώρες μαζί με τις απαραίτητες στάσεις για να παρευρεθούμε στη θεία Λειτουργία.

Η επιστροφή μας θα γίνει από την ίδια διαδρομή .

Βαθμός δυσκολίας διαδρομής: 2

Απαραίτητα: μποτάκια ορειβασίας, φακός, αρκετό νερό, καπέλο, αντιανεμικό τζάκετ, μια μπλούζα (ενδέχεται στην κορυφή να φυσάει και να έχει κρύο) και ελαφρύ σνακ.

Αρχηγός: Πάγκαλος Στέλιος (6948307327).

Δηλώσεις συμμετοχής ως την Τρίτη 4 Αυγούστου.

Συμμετοχές θα γίνουν δεκτές μόνο για άτομα με καλή φυσική κατάσταση και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης