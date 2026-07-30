Συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και εξακολουθεί η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας του Δήμου Σητείας.

Το πρωί της Πέμπτης το ενεργό μέτωπο εντοπιζόταν κυρίως στην περιοχή του Λιβαριού. Ωστόσο, περίπου στις 8:00, όπως ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος της Κοινότητας Γούδουρα, Κωνσταντίνος Παθιάκης, στην περιοχή υπήρχαν πλέον μόνο διάσπαρτες μικρές εστίες.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή διατηρούν σε υψηλό επίπεδο τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το βράδυ της Τετάρτης εκκενώθηκε προληπτικά ο Γούδουρας, μετά την αποστολή μηνύματος από το 112, με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των περιοχών Γούδουρα και Ασπρόλιθου να απομακρυνθούν προς τον Μακρύ Γιαλό. Οι περισσότεροι φιλοξενήθηκαν σε τουριστικές μονάδες της περιοχής, ενώ άνοιξε και ο χώρος του πρώην Δημαρχείου Μακρύ Γιαλού για την υποδοχή πολιτών που χρειάζονταν προσωρινή στέγαση. Η πυρκαγιά έφτασε αργά το βράδυ σε μικρή απόσταση από τον Γούδουρα, χωρίς τελικά να επεκταθεί στον οικισμό, χάρη στη μεγάλη προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Νωρίτερα, οι φλόγες είχαν φτάσει μέχρι την περίφραξη του ΑΗΣ Αθερινόλακκου, όπου επίσης αποφεύχθηκαν τα χειρότερα μετά από συντονισμένες ενέργειες των πυροσβεστών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες και μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Παράλληλα, δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν όταν περικυκλώθηκαν από το πύρινο μέτωπο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, δίνοντας μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ένταση των ανέμων.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ