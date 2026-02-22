Με κέφι , μουσικές , χορούς και ευφάνταστες συμμετοχές και την συμμετοχή πολύ κόσμου , πραγματοποιήθηκε το Σητειακόκαρναβάλι , σε διαφορετική μεν ώρα αλλά με σύμμαχο τον καιρό την ώρα που χρειάστηκε !

Λόγω των καιρικών συνθηκών και των αναμενόμενων σύμφωνα με την πρόγνωση βροχοπτώσεων και την Κυριακή εκ νέου από το απόγευμα , άλλαξε η ώρα της καρναβαλικής παρέλασης και προκειμένου να μην ακυρωθεί , πραγματοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι αντί για το απόγευμα όπως αρχικά ήταν ο προγραμματισμός .

Έτσι λοιπόν στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η καρναβαλική παρέλαση στην οποία συμμετείχαν 18 ομάδες από σχολεία , συλλόγους, θησαυροκυνηγούς που με πολύ κέφι έδωσαν ρυθμό , τραγούδησαν , χόρεψαν στους ρυθμούς αποκριάτικης μουσικής . Την μουσική επιμέλεια και την εξαιρετική παρουσίαση είχε ο Μάριος Μαμούτης . Η καρναβαλική παρέλαση ξεκίνησε με τους Μπαταλά που έδωσαν μοναδικό ρυθμό ενώ ακολούθησε η βασίλισσα του καρναβαλιού που φέτος ήταν η Ευαγγελία η οποία λίγο αργότερα έδωσε και μία θαυμάσια συναυλία στο Πολύκεντρο Σητείας όπου μεταφέρθηκε και η συγκεκριμένη εκδήλωση λόγω των καιρικών συνθηκών .

Άρματα και θέματα ευφάνταστα , θέματα διαχρονικά αλλά και της τρέχουσας επικαιρότητας πρωταγωνίστησαν στην καρναβαλική παρέλαση , κερδίζοντας τις εντυπώσεις . Μεταξύ αυτών «οι Πειρατές της Καραϊβικής» , η «Φάρμα των Ζώων», η «Monopoly» , «Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας» , οι «Θεοί και οι ημίθεοι του Ολύμπου», οι «Κουτσουριανίξ και οι Μακρυγιαλίξ», οι «μύγες», οι «Χιονονιφάδες», ο «ΟΠΕΚΕΜΠΕΕΕΕ», το «Carre της κούπας» , η «Eurovision» οι «FL-AMIGOS» , οι «LOS CALAMARINOS THE BAND» η «Μεγάλη Καρναβαλική Συμμαχία» , ο «Αλαντίν και Τζασμίν», οι «Κάνε τον Κινέζο», οι «Πώς να εκπαιδεύσετε τον το δράκο σας»…..