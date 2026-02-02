Ο Δήμος Σητείας επιχειρώντας να δώσει στους μαθητές της Σητείας τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στην πολιτιστική παιδεία και δημιουργία επιδίωξε τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Όπερα σε 3 τάξεις» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το οποίο σε πρώτη φάση υλοποιήθηκε με Γ τάξη του 1ου και 2ου Γυμνασίου Σητείας.

Το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής ομάδας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της δουλειάς η οποία έγινε κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, στους συμμαθητές και εκπαιδευτικούς τους.

Κατά την προετοιμασίας οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε μια συλλογική διαδικασία εκμάθησης και δημιουργίας σε ένα έργο το οποίο επιχείρησε να φέρει στο προσκήνιο τη σκέψη, τη φωνή και τον εσωτερικό κόσμο των εφήβων, μετατρέποντας στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους σε κοινή καλλιτεχνική εμπειρία.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης χαιρετίζοντας την παρουσίαση της δουλειάς των μαθητών συνεχάρη τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα και αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής για τέτοιου επιπέδου συνεργασίες οι οποίες ενισχύσουν την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό πρέπει και μπορεί να είναι δικαίωμα όλων. (Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας)