Μείωση της τάξης του 20% στην παρουσία και καταστροφική δράση του κόκκινου σκαθαριού στο φοινικόδασος στο Βάι, καταγράφηκε μέσα στο 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με βάση τις μετρήσεις των εντόμων που έχουν συλληφθεί στο δίκτυο των 300 παγίδων οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή, από την προπερασμένη χρονιά. Οι παγίδες έχουν απλωθεί σε ένα «τόξο» που ξεκινά από τη βόρεια ακτή και καταλήγει στη νότια ακτή (Κουρεμένο) σε ακτίνα περίπου 4 -4,5 χλμ. μακριά από τον δασικό πυρήνα του φοινικόδασους. Με αυτόν τον τρόπο «αναχαιτίζεται» ικανός αριθμός εντόμων που προσελκύονταν να μπουν στο δάσος και να εγκατασταθούν. Μικρός αριθμός παγίδων είναι εγκατεστημένος και μέσα στο δασικό πυρήνα για παρακολούθηση του εγκατεστημένου πληθυσμού, ο οποίος καταπολεμάται και με ψεκασμούς που εκτελεί το Δασαρχείο.

Αυτό δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Νομού Λασιθίου Μανώλης Κουδουμάς, κάνοντας ένα απολογισμό για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από τη Διεύθυνση Δασών για το φοινικόδασος.

Προσελκύουν τα αρσενικά σκαθάρια

Οι 300 παγίδες περιέχουν φερορμόνες που προσελκύουν τα αρσενικά κόκκινα σκαθάρια, με αποτέλεσμα να εισέρχονται και να θανατώνονται στις παγίδες. Με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνεται ένας ικανός αριθμός αρσενικών που εμποδίζονται να γονιμοποιήσουν θηλυκά και να γεννήσουν αυγά πολλαπλασιάζοντας τον πληθυσμό τους. Ως γνωστόν, το κόκκινο σκαθάρι έχει εισβάλει εδώ και αρκετό καιρό στο φοινικόδασος, όπου πολλαπλασιάζεται.

Ξύλινος φράχτης και δεξαμενές

Ολοκληρώνονται μέσα στον Ιανουάριο, όπως είπε, οι εργασίες κατασκευής του ξύλινου φράχτη που απομονώνει τις φοινικόφυτες ζώνες προστασίας από την παραλία, οριοθετώντας το φοινικόδασος από την ακτή όπου επιτρέπεται η πρόσβαση και παραμονή των λουομένων στην ακτή. Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε πέρυσι και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Palm Groves of Fhoenix – LIFE Phoenix» – Περιορισμός ανθρωπογενών πιέσεων στο Φοινικόδασος Βάι». Το έργο είχε προϋπολογισμό 28.683 ευρώ.

Στο πλαίσιο προστασίας του φοινικοδάσους εντάσσεται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση, σε συστοιχία, έξι πλαστικών δεξαμενών από σκληρό πολυαιθυλένιο, χωρητικότητας 10 τόνων νερού η καθεμία. Σκοπός είναι η δημιουργία σημείου υδροδότησης για πυρασφάλεια, με παροχή νερού για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαϊάς στις παρυφές ή μέσα στο φοινικόδασος. Και αυτή η προμήθεια χρηματοδοτείται από το «Palm Groves of Fhoenix» με 11.600 ευρώ.

Αποκατάσταση της ζημιάς

Ζημιές προκάλεσε πρόσφατη νεροποντή που έπεσε στην περιοχή δυτικά από το φοινικόδασος, όπου έχει διαμορφωθεί μια έκταση 4-5 στρεμμάτων ως χώρος στάθμευσης οχημάτων. Ο χώρος αυτός έχει επιστρωθεί με αδρανές υλικό και πατηθεί έντονα καθιστώντας το μη υδατοπερατό, με αποτέλεσμα η βροχή να μην απορροφάται αλλά να ρέει με ορμή προς το σημείο εισόδου στην παραλία, όπου υπάρχουν κάποιες συστάδες φοινικόδεντρων. Λόγω της ποσότητας του νερού και της ορμής που έρευσε προς την παραλία, προκάλεσε διάβρωση και υπέσκαψε τις ρίζες σε ορισμένα φοινικόδεντρα. Προκειμένου να μην εκριζωθούν και καταπέσουν οι φοίνικες αυτοί, η Διεύθυνση Δασών σκοπεύει να παρέμβει άμεσα μεταφέροντας χώμα για να καλύψει τα χάσματα της υποσκαφής, είπε ο κ. Κουδουμάς.

Ο Δασάρχης επεσήμανε ότι ο χώρος εκείνος που έχει εδώ και δυο χρόνια περίπου διαμορφωθεί ως ιδιωτικός χώρος στάθμευσης λεωφορείων και ΙΧ οχημάτων, προοριζόταν να φυτευτεί με φοινικόδεντρα του Θεοφράστου, στο πλαίσιο εμπλουτισμού και επέκτασης του φοινικόδασους. Μάλιστα για τη φύτευση είχε εκπονηθεί εδώ και δέκα περίπου χρόνια σχετική μελέτη, την οποία είχε εγκρίνει και το Ίδρυμα Παναγία η Ακρωτηριανή, στην οποία ανήκουν οι εκτάσεις αυτές. Αντί για δάσος όμως, εκεί κατέληξε να γίνει πάρκινγκ, ενώ υπάρχει άλλος νόμιμος χώρος στάθμευσης, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω, στο ύψος του παρακαμπτηρίου που οδηγεί προς την παραλία. Το συγκεκριμένο είχε χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «LIFE», είναι ασφαλτοστρωμένο, αλλά κατά περίεργο τρόπο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ!

Επίσης, ενώ υπάρχει οριοθετημένος, διαμορφωμένος από τη Διεύθυνση Δασών ειδικός χώρος στάθμευσης λεωφορείων, ούτε αυτός χρησιμοποιείται, προκειμένου όλα τα οχήματα να οδηγούνται και να σταθμεύουν στον ιδιωτικό χώρο, εγγύτερα στην ακτή. Όπως δε ανέφερε ο Δασάρχης, έχει υποβληθεί και μήνυση για ενέργειες που έγιναν από ιδιώτη, διότι αυθαίρετα είχε σηματοδοτήσει τον προτεινόμενο από την Υπηρεσία χώρο στάθμευσης των λεωφορείων, προκειμένου να εμποδίζονται να σταθμεύουν δωρεάν στον σηματοδοτημένο χώρο και να οδηγούνται στο ιδιωτικό πάρκινγκ, επί πληρωμή…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ