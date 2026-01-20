Μια εξαιρετική εκπαιδευτική εμπειρία βιώνουν αυτή την περίοδο οι μαθητές της Γ τάξης του 1ου και 2ου Γυμνασίου Σητείας με αφορμή τη συμμετοχή του Δήμου Σητείας στο πρόγραμμα «Όπερα σε 3 τάξεις» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το οποίο είναι σε εξέλιξη.

Η «Όπερα σε 3 τάξεις» επιδιώκει να φέρει την όπερα πιο κοντά στους μαθητές με στόχο την εισαγωγή τους στον κόσμο της λυρικής τέχνης μέσω παραστάσεων, εργαστηρίων και δράσεων και η ένταξη του μουσικού θεάτρου στην καθημερινότητα σχολείου.

Μια διαδικασία μέσα από την οποία η σκέψη, η φωνή και ο εσωτερικός κόσμος των εφήβων περνούν στο προσκήνιο και στιγμές της καθημερινότητάς τους μεταμορφώνονται σε κοινή καλλιτεχνική εμπειρία.

Οι σχολικές τάξεις συμμετάσχουν ενεργά σε μια συλλογική διαδικασία εκμάθησης και δημιουργίας. Το έργο φέρνει στο προσκήνιο τη σκέψη, τη φωνή και τον εσωτερικό κόσμο των εφήβων, μετατρέποντας στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους σε κοινή καλλιτεχνική εμπειρία. Η μουσική και το κείμενο συνδυάζουν στοιχεία σύγχρονης και πειραματικής όπερας, σωματικά κρουστά (body percussion), χορικό λόγο και ηλεκτροακουστικές πρακτικές, με τη χρήση προηχογραφημένων και επεξεργασμένων ήχων.

Τα ηχητικά αυτά επίπεδα συνυπάρχουν ζωντανά επί σκηνής με τον σωματικό και φωνητικό ήχο των μαθητών/τριών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη μουσική εκπαίδευση. Η μουσική τεχνολογία λειτουργεί ως ενεργό εργαλείο δραματουργίας, δημιουργώντας ηχοτοπία και περιβάλλοντα που κινούνται ανάμεσα στον ρεαλισμό και τη φαντασία, με σταθερό άξονα τον μονόλογο των εφήβων.

Μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις εντός του σχολικού ωραρίου, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής ομάδας, οι τάξεις που θα συμμετάσχουν θα γνωρίσουν τα βασικά εργαλεία, τις αισθητικές αρχές και τη φιλοσοφία της όπερας και θα εργαστούν σταδιακά για την προετοιμασία της παράστασης, η οποία θα παρουσιαστεί τόσο στη σχολική όσο και στην ευρύτερη τοπική κοινότητα.

Το πρόγραμμα Όπερα σε 3 τάξεις έρχεται να μετατρέψει τη σχολική τάξη σε χώρο καλλιτεχνικής έρευνας και έκφρασης, καλλιεργώντας την αυτονομία, τη φαντασία και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών, συνδέοντας ταυτόχρονα τη δημιουργική διαδικασία με τον σύγχρονο τρόπο σκέψης και εμπειρίας των εφήβων.

Εκπαιδευτική και καλλιτεχνική ομάδα: Μάρω Κωνσταντινοπούλου, Ειρήνη Τζαμτζή, Zωή Τσακωνιάτη, Ελεωνόρα Ζαχαριά, Αμαλία Μπελιά, Νίκος Αντωνόπουλος, Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραΐτη, Κυριακή Κουντούρη

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν ενώ την τελική προσπάθεια των μαθητών θα έχουμε την ευκαιρία να χειροκροτήσουμε στην παράσταση που θα δοθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στο Πολύκεντρο του Δήμου Σητείας.