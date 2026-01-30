Η απομόνωση της ανατολικής Κρήτης και η ανάγκη για μια δίκαιη κατανομή των πόρων και των έργων υποδομής βρέθηκαν στο επίκεντρο των πρόσφατων δηλώσεων του Δημάρχου Σητείας, Γιώργου Ζερβάκη στην περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο.

Σε μια εκτενή τοποθέτηση, ο δήμαρχος ανέδειξε τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ παράλληλα έθεσε με επιτακτικό τρόπο το ζήτημα της ολοκλήρωσης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) μέχρι τη Σητεία, καθώς και τις σοβαρές ελλείψεις στις σχολικές υποδομές της περιοχής.

Ο κ. Ζερβάκης ξεκίνησε εξαίροντας τη στάση του Περιφερειάρχη Κρήτης, τονίζοντας ότι η επικοινωνία τους αποδίδει καρπούς. «Είναι τιμή μας που βρίσκουμε πάντα ανοιχτή πόρτα στην Περιφέρεια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι απομακρυσμένοι δήμοι, όπως η Σητεία, επιβάλλεται να έχουν προτεραιότητα λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

Ωστόσο, το μεγάλο «αγκάθι» παραμένει ο οδικός άξονας. Ο Δήμαρχος Σητείας χαρακτήρισε ως τη μέγιστη «αδικία» το γεγονός ότι ο ΒΟΑΚ δεν προβλέπεται επίσημα να φτάνει μέχρι τη Σητεία στην πλήρη του μορφή. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από το να συζητάμε για έναν Βόρειο Οδικό Άξονα που δεν καταλήγει στη Σητεία», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι συνεχείς πιέσεις θα «ωριμάσουν» τη σκέψη των υπευθύνων στο Υπουργείο ώστε να δρομολογηθεί επιτέλους το έργο.

Σχολεία «γερασμένα» και υποχρηματοδότηση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση των σχολικών κτιρίων, με τον κ. Ζερβάκη να κάνει λόγο για μια διαχρονική «παθογένεια της πολιτείας». Όπως εξήγησε, οι δήμοι επωμίζονται την πλήρη ευθύνη συντήρησης παλαιών κτιρίων χωρίς την ανάλογη οικονομική στήριξη.

«Υπάρχουν κτίρια 50 και 60 ετών που απαιτούν ιδιαίτερη μέριμνα για να γίνουν σύγχρονα», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα το διατηρητέο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου στον προαύλιο χώρο της Αγίας Αικατερίνης. Παρόλο που με τη βοήθεια της Περιφέρειας αναβαθμίστηκε ο προαύλιος χώρος του συγκεκριμένου σχολείου, η ανάγκη για συνολικές παρεμβάσεις παραμένει επιτακτική. Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι οι κρατικές ενισχύσεις καλύπτουν μετά βίας τα αναλώσιμα, αφήνοντας τις σοβαρές κτιριακές ανάγκες «στον αέρα». Αυτή την περίοδο, ο Δήμος στρέφεται σε ανοιχτές προσκλήσεις της Περιφέρειας για ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων και σχολείων, αναζητώντας διέξοδο μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Σητεία ως «Αυθεντική Κρήτη» και το Brand Name της UNESCO

Στον τομέα του τουρισμού, ο κ. Ζερβάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος, ποντάροντας στο ισχυρό brand name της UNESCO και του Γεωπάρκου Σητείας. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η ανάδειξη της περιοχής ως προορισμού βιωματικού τουρισμού, που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες μακριά από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού.

«Η Σητεία έχει τα χαρακτηριστικά αυτού που λέμε Αυθεντική Κρήτη», τόνισε. Σχολιάζοντας την τουριστική κίνηση της περασμένης σεζόν, την χαρακτήρισε ως μια πολύ καλή χρονιά για τα καταλύματα, παρά την παρατηρούμενη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών, ένα φαινόμενο που, όπως είπε, αφορά ολόκληρο το νησί.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Σητείας έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την καθαριότητα και την αισθητική αναβάθμιση του τόπου, μέσω αναπλάσεων στην περιοχή UNESCO, ώστε ο επισκέπτης να αντικρίζει έναν τόπο ελκυστικό που αξίζει να επισκεφθεί ξανά. Η Σητεία, παρά τις δυσκολίες και την απόσταση, διεκδικεί πλέον με αξιώσεις τη θέση που της αναλογεί στον χάρτη της ανάπτυξης της Κρήτης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ