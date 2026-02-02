Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του Δήμου Σητείας για την ανάδειξη και διατήρηση της γαστρονομικής κουλτούρας της περιοχής, ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης υποδέχθηκε στο γραφείο του την Ακαδημαϊκό κ. Αντωνία Τριχοπούλου και τους συνεργάτες της, στο πλαίσιο της έναρξης μια σημαντικής συνεργασίας για την μελέτη και καταγραφή του γαστρονομικού πλούτου της περιοχής.

Η κ. Αντωνία Τριχοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, θεωρείται διεθνώς η «Μητέρα της Μεσογειακής Διατροφής» λόγω της πρωτοποριακής έρευνάς της. Με πάνω από 900 επιστημονικές δημοσιεύσεις, έχει αποδείξει την ευεργετική επίδραση της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής στην υγεία, τονίζοντας τη σημασία της ποιότητας, της εποχικότητας και του τρόπου ζωής.

Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Διατροφικής Επιδημιολογίας. Με πολυετή ακαδημαϊκή πορεία και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο, έχει συμβάλει καθοριστικά στη μελέτη της σχέσης διατροφής και υγείας, προβάλλοντας τη Μεσογειακή Διατροφή ως πρότυπο υγιεινής ζωής παγκοσμίως.

Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις έχουν αναγνωριστεί διεθνώς, ενώ το έργο της έχει επηρεάσει πολιτικές δημόσιας υγείας και διατροφικές οδηγίες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τη διήμερη παραμονή της κας Τριχοπούλου και των συνεργατών της, κας Κατερίνα Τόμου Μεταδιδάκτορα και κας Μαρία Παντερμαλή υποψήφια Διδάκτορα, στη Σητεία, δόθηκε η ευκαιρία γνωριμίας με τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα μέσα από μια βιωματική διαδικασία και έρευνα στο πεδίο με την καθοδήγηση των ντόπιων.

Ο Δήμος Σητείας αναγνωρίζει την τοπική γαστρονομία όχι μόνο ως μέρος της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας αλλά και ως κινητήριο μοχλό για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και αποτελεί για αυτόν στρατηγική προτεραιότητα η δημιουργία συνεργασιών οι οποίες θα ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή φέρνοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα. (Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας)