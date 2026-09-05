Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 Εσπέρας καί ώρα 6.30 μ.μ., ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος θα τελέσει τα Ιερά Θυρανοίξια του ανακαινισμένου μεταβυζαντινού τοιχογραφημένου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Ενορίας Ζήρου Σητείας, εντός του οικισμού Ζήρου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης.

Πρόγραμμα Ιερών Θυρανοιξίων

–Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 Εσπέρας, ώρα 6.30 μ.μ. Ο Αγιασμός των Θυρανοιξίων και εν συνεχεία η Ακολουθία του Εσπερινού, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

–Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 7.00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

Από την Ενορία Ζήρου Σητείας