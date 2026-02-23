Τo Σάββατο της Τυρινής εβδομάδος, 21 Φεβρουαρίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πόλεως Σητείας.

Κατά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά τη Μεγάλη Είσοδο κατά την τάξη, σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης, o Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος προέβη στην εις πρεσβύτερον χειροτονία του ευλαβέστατου Διακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως π. Μιχαήλ Λιανουδάκη, εγγάμου κληρικού από τον Πισκοκέφαλο της Σητείας.

Πριν την τέλεση της χειροτονίας ο Σεβ. κ. Κύριλλος μίλησε κατάλληλα για το Μυστήριο της Ιερωσύνης, ως θείου χαρίσματος και δωρεάς του Φιλανθρώπου Θεού και εξέφρασε λόγους πατρικούς και συμβουλευτικούς προς τον χειροτονηθέντα ιερέα.

Μεταξύ άλλων ο Σεβ. παρότρυνε τον νέο κληρικό να διαφυλάττει και να αυξάνει στην καρδιά του τον φόβο του Θεού που τον διακρίνει, και να πορεύεται κατά τον ιερατικό του δόλιχο με ιερό ζήλο, ταπεινοφροσύνη, σεμνότητα, απλότητα, πραότητα, σωματική και πνευματική καθαρότητα, ώστε να προσεγγίζει με καθαρότητα, «αθώος χερσί και καθαρός τη καρδία», το Ιερό Θυσιαστήριο και να αισθάνεται πάντοτε τη γόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος κατα την άσκηση του ιερατικού χαρίσματός του.

Επίσης του ευχήθηκε η πανθενουργός χάρη του Αγίου Πνεύματος να επισκιάσει πλούσια τη ζωή σου και να τον αξιώσει να καταστεί άξιος Οικονόμος των Μυστηρίων του Θεού, αληθινός ποιμένας των λογικών προβάτων Του και αφοσιωμένος «δούλος των δούλων του Θεού».

Μετά την Απόλυση της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, ο χειροτονηθείς Πρεσβύτερος διένειμε το αντίδωρο και δέχθηκε τις θερμές ευχές του εκκλησιάσματος για καλή ιερατική διακονία.

Ακολούθησε κέρασμα στην αίθουσα του ναού.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, εκτός από τον χειροτονηθέντα Πρεσβύτερο Μιχαήλ Λιανουδάκη, έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Μονής Τοπλού Σητείας, ο Aιδεσιμ. Πρωτ. Γεώργιος Τσικαλάκης, συνταξιούχος Εφημέριος, ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Φιλοκτήμων Αυγουστινάκης, Εφημέριος της Ενορίας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πόλεως Σητείας, ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Aθανάσιος Ταρλαντέζος, Εφημέριος του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου πόλεως Ιεράπετρας, ο Αιδεσιμ. Οικονόμος π. Νικόλαος Σαββιδάκης, Εφημέριος της Ενορίας Αχλαδίων, ο Αιδεσιμ. Οικονόμος π. Αντώνιος Μεταξάκης, Εφημέριος της Ενορίας Πικοκεφάλου, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος π. Γεώργιος Μονιός, Εφημέριος της Ενορίας Χανδρά, ο Αιδεσιμολ. Ιερεύς Νικόλαος Σφενδουράκης, Εφημέριος της Ενορίας Μυρσίνης, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ συμπροσευχόμενοι στο Ιερό Βήμα παρέστησαν οι Αιδεσιμώτατοι Πρωτ. Εμμανουήλ Αυγουστινάκης, συνταξιούχος Εφημέριος, και Ιερεύς Εμμανουήλ Παπαευαγγελίδης, Εφημέριος της Ενορίας Κελλαρίων.

Παρέστησαν η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Σητείας κ. Νικόλαος Φυγετάκης, συγγενείς και φίλοι του χειροτονηθέντος και πλήθος ευσεβών χριστιανών.