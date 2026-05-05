Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία στις 8-9 Μαΐου

05/05/2026
Άσκηση Πολιτικής Προστασίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2026» στον Δήμο Αγίου Νικολάου

05/05/2026
Συμμετοχή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ σε πρόγραμμα Erasmus+ στη Ριέκα της Κροατίας

05/05/2026

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε μετακινήσεις – Κατολισθήσεις στο ΒΟΑΚ

Οι βροχές του 2026 ξεπέρασαν ήδη το σύνολο του 2025 στην Κρήτη

05/05/2026
Ευχαριστήριο Συλλόγου «ο Μύσων» για τη δεύτερη συνάντηση της Σχολής Γονέων στη Σητεία

05/05/2026

Σεισμική δόνηση στο Γούδουρα

05/05/2026
Συνεδριάζει την Παρασκευή η Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης: Τα θέματα προς συζήτηση

Νεάπολη: Εκκρεμότητες χωρίς απαντήσεις

05/05/2026
ΕΣΠΑ
Τρίτη, 5 Μαΐου, 2026
Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία στις 8-9 Μαΐου

by anatolh kim
05/05/2026
in Κόσμος
epa12083202 A handout photo released by the 93rd 'Kholodnyi Yar' Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces shows a local man waiting for Ukrainian rescuers and municipal services workers to find his mother under the rubble, during the dismantling of a residential building destroyed on 07 May 2025 by a high-explosive aerial bomb in the frontline city of Kostyantynivka, Donetsk region, eastern Ukraine, 08 May 2025, amid the Russian invasion. At least 13 people were injured, and an elderly woman was reported trapped under the rubble, according to the State Emergency Service of Ukraine. EPA/UKRAINE'S 93RD MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Η Ρωσία έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8η και το Σάββατο 9η Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως, σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, θα εξαπολύσει «μαζική πυραυλική επίθεση» εναντίον του Κιέβου.

Η ουκρανική πλευρά αντέδρασε κυρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη 5η Μαΐου ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6ης Μαΐου, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει πως «δεν είναι σοβαρό» να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ διατηρούν την προσοχή τους επικεντρωμένη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κι οι προσπάθειές τους να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν πρακτικά ανασταλεί.

«Όπως ορίζει απόφαση του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (προέδρου) Βλαντίμιρ Πούτιν, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός την 8η και την 9η Μαΐου 2026», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα μέσω MAX, πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων υποστηριζόμενης από τον κρατικό μηχανισμό.

«Αν το καθεστώς του Κιέβου αποπειραθεί να θέσει σε εφαρμογή εγκληματικά σχέδια για να παρακωλυθούν οι εορτασμοί της 81ης επετείου της νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου», πρόσθεσε.

«Προειδοποιούμε τον άμαχο πληθυσμό του Κιέβου και τους υπαλλήλους ξένων διπλωματικών αποστολών ότι είναι ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη χωρίς καθυστέρηση», συμπλήρωσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Ρωσία τιμά κάθε χρόνο την ημέρα της νίκης της σοβιετικής ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945 διεξάγοντας μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα.

Από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε χθες ότι δεν είναι «σοβαρό» να ανακοινώνεται κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί στη Ρωσία να γιορτάσει την επέτειο, ενώ έκρινε πως η Μόσχα «φοβάται» πως θα δει ουκρανικά drones «πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».

«Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κανένα επίσημο αίτημα στην Ουκρανία όσον αφορά τους όρους διακοπής των εχθροπραξιών για την οποία γίνεται λόγος σε ρωσικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X. «Ως προς αυτό, ανακοινώνουμε κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», πρόσθεσε.

Ο ουκρανός πρόεδρος κατόπιν μετέβη στο Μπαχρέιν, για συνομιλίες με το εμιράτο του Κόλπου με αντικείμενο τη διμερή «συνεργασία ως προς την ασφάλεια», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Φονικές επιθέσεις

Χθες ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σκότωσε επτά αμάχους στην πόλη Μερέφα, κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ επιδρομή drone εφόρμησης σκότωσε ζευγάρι σε κοινότητα στον νότο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, το πλήγμα στην περιφέρεια Χάρκοβο έγινε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander, ανακοίνωσε η περιφερειακή εισαγγελία.

Η Ουκρανία μάχεται για πάνω από τέσσερα χρόνια εναντίον της ρωσικής εισβολής και η περιφέρεια του Χαρκόβου, που γειτονεύει με τη Ρωσία, γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος ρωσικών επιθέσεων.

Μεγάλο μέρος της περιφέρειας καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό όταν άρχισε ο πόλεμος, κατόπιν ανακαταλήφθηκε από τον ουκρανικό.

Το τμήμα της ουκρανικής επικράτειας που ελέγχει ο ρωσικός στρατός συρρικνώθηκε κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, κάτι που είχε να παρατηρηθεί από την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού του 2023, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εκπόνησε το AFP.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσε έναυσμα της πιο αιματηρής ένοπλης σύρραξης στο έδαφος της Ευρώπης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στις δυο χώρες.
