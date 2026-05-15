ΗΠΑ: 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες για την περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα χανταϊού

Επί του παρόντος, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό παρακολούθηση 41 άτομα για χανταϊό, ανακοίνωσαν σήμερα τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC). Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για μια περίοδο 42 ημερών.

Σύμφωνα με τον Δρ Ντέιβιντ Φίτερ, τον υπεύθυνο διαχείρισης του περιστατικού στα CDC, αυτά τα 41 άτομα προέρχονται από τρεις κύριες ομάδες. Η μία είναι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα και τώρα βρίσκονται στη Νεμπράσκα και το Έμορι.

Η δεύτερη είναι άλλοι επιβάτες, που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις ΗΠΑ πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα και η τρίτη είναι άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα του χανταϊού, είπε ο Φίτερ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

www.real.gr