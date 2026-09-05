Επίσημα αρχίζει η νέα ποδοσφαιρική περίοδος 2026-2027 για την ΕΠΣ Λασιθίου και την αναμέτρηση του Super Cup όπως έχει καθιερωθεί τις τελευταίες σεζόν, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 17.00 στο γήπεδο του Σισίου, με το ζευγάρι του τελικού να αφορά την πρωταθλήτρια ΑΕ Νεάπολης και τον κυπελλούχο ΑΟ Βραχασίου, δύο ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά θα συναντηθούν σε αυτή τη διοργάνωση, διεκδικώντας το τρόπαιο το οποίο θα είναι το δεύτερο της ιστορίας τους, έχοντας από μια κατάκτηση, το 2025 η ΑΕΝ και το 1998 ο ΑΟΒ.

Οι δύο ομάδες πρωταγωνίστησαν την περσινή χρονιά κατακτώντας δίκαια τους δύο τίτλους και ιδιαίτερα ισχυρές είναι και φέτος, με το γεγονός ότι τις χωρίζει μια κατηγορία με τους Νεαπολίτες στη Γ’ εθνική, ενώ τους Βραχασώτες στο Α’ τοπικό, να μην στέκεται εμπόδιο για ένα συναρπαστικό, δυνατό και αμφίρροπο παιχνίδι.

Οι δύο ομάδες πριν μερικούς μήνες είχαν την τελευταία τους συνάντηση, όταν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας αναμετρήθηκαν στο «Περικλής Μελιδονιώτης» της Νεάπολης, με την ΑΕΝ να επικρατεί 1-0 και να κατακτά τον τίτλο και την άνοδο, αφήνοντας τρίτο τον ΑΟ Βραχασίου και στις διοργανώσεις της ΕΠΣΛ.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, πρόκειται για τον 11ο αγώνα Super Cup της ΕΠΣ Λασιθίου το οποίο φέρει το όνομα του Νικόλαου Ατσαλάκη (Τσεγρές), ως ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο λασιθιώτικο ποδόσφαιρο. Ο Νικόλαος Ατσαλάκης υπηρέτησε το ποδόσφαιρο του νομού και ως παράγοντας, ενώ μέχρι την τελευταία του στιγμή, ήταν πάντοτε παρών στα σημαντικά παιχνίδια και στις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Η πρόσφατη απώλειά του αποτέλεσε μια μεγάλη απώλεια για την ποδοσφαιρική οικογένεια του Λασιθίου και η ΕΠΣΛ αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του, δίνοντας το όνομά του στη διοργάνωση.