Σε ατμόσφαιρα έντονης κατάνυξης και εκκλησιαστικής λαμπρότητας πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά η χειροτονία του Θεοφιλέστατου κ. Τίτου σε Επίσκοπο, παρουσία πλήθους πιστών, κληρικών και εκπροσώπων των αρχών.

Της τελετής προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, με τη συμμετοχή των Μητροπολιτών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, ενώ ο ναός αντηχούσε από τις ψαλμωδίες και τα συνεχή «Άξιος» του εκκλησιάσματος.

Η στιγμή που ο νέος Ιεράρχης ενδύθηκε τα αρχιερατικά άμφια συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση και θερμά χειροκροτήματα.

Το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ημέρας για την τοπική κοινωνία.

Αναλυτικό ρεπορτάζ ακολουθεί στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ.