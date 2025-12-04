Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου και Προστάτη της πόλης, Αγίου Νικολάου, ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι έχει μεριμνήσει, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου, για τη διευκόλυνση της μετακίνησής τους προς και από τον παλαιό Βυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Όρμο του Καθολικού.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου από τις 16:30 και έπειτα θα πραγματοποιούνται δρομολόγια με μικρό λεωφορείο (mini bus), το οποίο θα μεταφέρει δωρεάν τους πολίτες από τον σταθμό του ΚΤΕΛ στον Άγιο Νικόλαο προς και από τον παλαιό Βυζαντινό Ναό στον Όρμο, για τη συμμετοχή στον Μέγα Εσπερινό.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα της Εορτής, από τις 07:00 το πρωί, θα εκτελούνται δωρεάν δρομολόγια μεταφοράς προς και από τον παλαιό Βυζαντινό Ναό στον Όρμο, για τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Συγκοινωνιών

Νίκος Καμινογιαννάκης