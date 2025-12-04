Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης παραβρέθηκε την Τετάρτη 3/12/2025 στην εικαστική έκθεση «Το Φως που Μοιραζόμαστε», που φιλοξενείται στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Παναγίας Ευαγγελίστριας στον Άγιο Νικόλαο, με τη συνδιοργάνωση της Ένωσης Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμπέλλου και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στην έκθεση – που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μαθητών-τριών και εκπαιδευτικών από το ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 3ο Δημοτικό Σχολείο και της καλλιτέχνιδας Κατερίνας Ραπάνη – παρουσιάστηκαν, υπό την επιμέλεια της εικαστικού Ράνιας Αφεντούλη, αισθητηριακά έργα που αποτυπώνουν τη δημιουργικότητα και αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης να ενώνει και να δίνει βήμα σε όλους.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη θερμά όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση, τονίζοντας τη σημασία τέτοιων δράσεων που προάγουν την ενσωμάτωση και την προσβασιμότητα και δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να αναγνωρίσει τη δύναμη της εικαστικής τέχνης ως μέσο έκφρασης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης που συμπεριλαμβάνει όλους.

Ο κ. Μενεγάκης υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευση του Δήμου Αγίου Νικολάου στη στήριξη των ανθρώπων με αναπηρία και στη συνεχή ενίσχυση των πολιτικών και των έργων προσβασιμότητας.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην καθημερινή προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση των υποδομών για τους συμπολίτες με αναπηρία. Υπενθύμισε ότι ήδη από το περασμένο καλοκαίρι λειτουργεί στην Κιτροπλατεία ο μηαχνισμός Seatrac με το απαραίτητο προσωπικό και τις συνοδές υποδομές, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πρόσβαση στη θάλασσα για συμπολίτες και επισκέπτες με αναπηρία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την εγκατάσταση τριών ακόμη Seatrac σε παραλίες του Δήμου που διαχειρίζεται μέσω της ΔΑΕΑΝ, με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών και ο Δήμος μας να αποτελέσει πρότυπο προσβασιμότητας στην περιοχή.

Ο κ. Μενεγακής σημείωσε ότι έχουν ήδη ανακαινιστεί οι δημόσιες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ και σχεδιάζεται η περαιτέρω αύξησή τους σε έργα οδοποιίας και σε παρεμβάσεις στον παραλιακό, ενώ συνεχίζεται και η δημιουργία νέων ραμπών σε πεζοδρόμια και σχολικές μονάδες.

Επεσήμανε, επίσης, τις πρόσφατες παρεμβάσεις στο κινηματοθέατρο REX, όπου τοποθετήθηκαν προσβάσεις στις σκάλες και είναι προγραμματισμένη η κατασκευή νέας ράμπας στην είσοδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συμπολίτες με αναπηρία που εργάζονται στον Δήμο, στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο – ΔΛΤΑΝ, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – ΔΕΥΑΑΝ) τονίζοντας ότι «καμαρώνουμε για το έργο που προσφέρουν καθημερινά».

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό του Δήμου καταλαμβάνει, όπως σημείωσε, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) στα Φλαμουριανά στα Μέσα Λακώνια, το οποίο, εφόσον τηρηθούν οι χρονικές προβλέψεις, αναμένεται να από τον επόμενο χρόνο να υλοποιηθεί και να υποδεχθεί δεκαπέντε παιδιά σε μία κατάλληλη και πλήρως εξοπλισμένη εγκατάσταση και με μέσο μεταφοράς ειδικό για την δομή αυτή.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου στο περιθώριο της επίσκεψής του: «η έκθεση “Το Φως που Μοιραζόμαστε” αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τέχνη μπορεί να ανοίξει δρόμους, να ενώνει και να δίνει ‘φωνή’ σε όλους. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει σταθερά να ενισχύει τις υποδομές και τις πολιτικές προσβασιμότητας και να καλλιεργεί μια κοινωνία που αναγνωρίζει, τιμά και αγκαλιάζει όλους χωρίς αποκλεισμούς».