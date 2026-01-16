Το ξεκίνημα του νέου έτους, δυστυχώς βρίσκει το Νοσοκομείο Σητείας σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση λόγω υποστελέχωσης και δη όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό. Οι εργαζόμενοι του νοσηλευτικού ιδρύματος κάνουν λόγο για μία συνεχιζόμενη απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην περιοχή της Σητείας.

Ερωτηθείσα σχετικά η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σητείας κ. Έφη Φανουράκη απάντησε:

«Βρισκόμαστε αισίως στο 2026 και η Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σητείας παραμένει χωρίς παθολόγο, γεγονός που από μόνο του δείχνει το μέγεθος της εγκατάλειψης του δημόσιου συστήματος υγείας στην περιοχή μας.

Το Νοσοκομείο Σητείας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα υποστελέχωσης σε ιατρικό προσωπικό βασικών ειδικοτήτων, ενώ το τελευταίο διάστημα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις αποχωρήσεις δύο επικουρικών γιατρών.

Ως αποτέλεσμα, η Ορθοπεδική Κλινική λειτουργεί πλέον με μόλις δύο γιατρούς, ενώ η Γυναικολογική Κλινική βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς μετά την αποχώρηση του επικουρικού ιατρού της ακολουθεί και η μετάθεση του ενός εκ των δύο μόνιμων γυναικολόγων, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας σε νοσοκομείο άγονης γραμμής.»

Δηλαδή αντί να αντιμετωπίζονται, αυξάνονται τα προβλήματα, ενώ εκείνα που προϋπάρχουν, «μονιμοποιούνται» αντί να γίνονται μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Τούτο φαίνεται από το γεγονός ότι, ενώ μειώθηκε το ιατρικό δυναμικό της Ορθοπεδικής και μειώνεται της Γυναικολογικής, την ίδια στιγμή η Καρδιολογική Κλινική «συνεχίζει να λειτουργεί με μόνο δύο καρδιολόγους, οι αναισθησιολόγοι παραμένουν δύο, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο παραμένει με δύο γιατρούς, ενώ το Ακτινολογικό Τμήμα δεν διαθέτει κανένα μόνιμο ιατρό και καλύπτεται αποσπασματικά, κάποιες μόνο μέρες το μήνα, από ιδιώτη ακτινολόγο.

Η τραγική αυτή υποστελέχωση σε βασικές ειδικότητες δεν περιορίζεται μόνο στο Νοσοκομείο Σητείας, αλλά αφορά το σύνολο των Νοσοκομείων του νομού Λασιθίου. Υπάρχουν ημέρες όπου σε ολόκληρο το νομό εφημερεύει για παράδειγμα μόνο ένας αναισθησιολόγος ή μόνο ένας χειρουργός κλπ., όπως επίσης υπάρχουν και ημέρες όπου δεν εφημερεύει κανένας ακτινολόγος στο νομό. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ασθενείς αναγκάζονται να διακομίζονται από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο, όχι επειδή αυτό υπαγορεύεται από τις ανάγκες της ιατρικής τους κατάστασης, αλλά λόγω της αδυναμίας του κράτους να στελεχώσει, τουλάχιστον στοιχειωδώς, τις δημόσιες Δομές Υγείας με το απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό και να τους προσφέρει ασφαλή και έγκαιρη ιατρική φροντίδα στον τόπο τους.

Η συνεχιζόμενη απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η απουσία κινήτρων και οι ελαστικές, προσωρινές λύσεις οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση των Νοσοκομείων της περιφέρειας και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Η κατάσταση αυτή δε μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί. Η υγεία δεν είναι ούτε αριθμοί, ούτε λογιστικά μεγέθη. Είναι κοινωνικό αγαθό και απαιτεί άμεσες, ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε το Νοσοκομείο Σητείας, αλλά και όλα τα Νοσοκομεία του νομού, να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια τόσο για τους πολίτες όσο και για τους εργαζόμενους», σημειώνει η κ. Φανουράκη.

Για την προστασία της ανθρώπινης ζωής

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Σητείας τόνισε: «Δε ζητάμε κάτι περισσότερο από αυτό που επιβάλλει η προστασία της ανθρώπινης ζωής σε ένα δημόσιο Νοσοκομείο εν έτει 2026. Η πλήρης στελέχωση, η ασφαλής λειτουργία και οι αξιοπρεπείς συνθήκες παροχής φροντίδας υγείας δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη και αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας. Και για να επιτευχθούν απαιτείται η άμεση κάλυψη όλων των κενών ιατρικών θέσεων και προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού, διοικητικού, και λοιπού προσωπικού. Γιατί η υγεία των πολιτών του Λασιθίου, δεν μπορεί να εξαρτάται ούτε από μπαλώματα, ούτε από την τύχη. Κάθε μέρα καθυστέρησης έχει ονοματεπώνυμο και η ευθύνη βαραίνει όσους εξακολουθούν να κλείνουν τα μάτια».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ