Μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση δημόσιων υποδομών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας καταγράφεται στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, ανοίγει ο δρόμος για τη νέα χρήση ενός μεγάλου ακινήτου στο Τζερμιάδο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και στην καλύτερη οργάνωση των υποδομών του Δήμου.
Ακολουθεί δελτίο τύπου από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου:
Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των αποθηκών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οποίες βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Τζερμιάδου εμβαδού 4.639,7 τ.μ. στον Δήμο για χρονικό διάστημα 25 ετών, με δυνατότητα δωρεάν ανανέωσης της παραχώρησης για ακόμη 10 έτη.
Η παραχώρηση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο και την τοπική κοινωνία, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση ενός σημαντικού δημόσιου ακινήτου προς όφελος των δημοτών και της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου.
Οι εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθούν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου , τη δημιουργία ενός Κέντρου Πολιτικής Προστασίας καθώς και τη διαμόρφωση και οργάνωση χώρων στάθμευσης για το στόλο οχημάτων του Δήμου . Η Δημοτική Αρχή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όλους όσους βοήθησαν για την άριστη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που επέδειξαν προς τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Ο Δήμος συνεχίζει με συνέπεια να διεκδικεί και να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο πόρο και δημόσια υποδομή, με μοναδικό γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Η συγκεκριμένη παραχώρηση αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση και θέτει τις βάσεις για την αξιοποίηση ενός χώρου με σημαντικές προοπτικές για τις επόμενες δεκαετίες.