Μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση δημόσιων υποδομών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας καταγράφεται στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, ανοίγει ο δρόμος για τη νέα χρήση ενός μεγάλου ακινήτου στο Τζερμιάδο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και στην καλύτερη οργάνωση των υποδομών του Δήμου.

Ακολουθεί δελτίο τύπου από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου:

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των αποθηκών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι οποίες βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Τζερμιάδου εμβαδού 4.639,7 τ.μ. στον Δήμο για χρονικό διάστημα 25 ετών, με δυνατότητα δωρεάν ανανέωσης της παραχώρησης για ακόμη 10 έτη.

Η παραχώρηση αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο και την τοπική κοινωνία, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση ενός σημαντικού δημόσιου ακινήτου προς όφελος των δημοτών και της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου.