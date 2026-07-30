Παράλληλα με την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και την προετοιμασία αυτή την εβδομάδα, ο ΑΟΑΝ διοργανώνει απόψε, στις 21.30, ένα ακόμη κρητικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μέσα Λακωνίων, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση. Το μουσικό πρόγραμμα θα επιμεληθούν ο Χρύσανθος Μακράκης και ο Νίκος Γ. Μανιουδάκης με το συγκρότημά τους.

Η εκδήλωση αποτελεί μία ακόμη πρωτοβουλία της διοίκησης του ΑΟΑΝ, με στόχο να φέρει ακόμη πιο κοντά την ομάδα με τον κόσμο της σε μια σημαντική χρονιά, ενισχύοντας την προσπάθεια ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Γ’ Εθνική.

Η είσοδος έχει οριστεί στα 8 ευρώ, ενώ για κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 690 7465 799.