Σε πλήρη οριοθέτηση και έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες απόγευμα Τετάρτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας του Δήμου Σητείας και η οποία αυτή την ώρα δεν έχει ενεργό μέτωπο παρά μόνο καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες ελεγχόμενες εστίες φωτιάς.

Στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Στο παλιό δημαρχείο στο Μακρύ Γιαλό μπορούν να φιλοξενούνται όσοι χρειάζονται προσωρινή στέγαση σύμφωνα με τη δημοτική αρχή η οποία άνοιξε τους χώρους του συγκεκριμένου κτηρίου.

Πυροσβέστες, υδροφόρες και πολίτες, που έχουν ενισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της φωτιάς το έργο της κατάσβεσης, παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, από Αγία Τριάδα μέχρι και μετά τον Αθερινόλακο.