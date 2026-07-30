«Η ποιότητα της φιλοξενίας εξαρτάται πρωτίστως από τους ανθρώπους ενός ξενοδοχείου και από το εργασιακό περιβάλλον που τους προσφέρεται». Αυτά αναφέρει ο γενικός διευθυντής του Minos Beach ArtHotel και του Minos Palace Resort, Στράτος Πατσάκης. «Δεν μπορεί να υπάρξει καλή εμπειρία επισκέπτη χωρίς σεβασμό, ασφάλεια, εκπαίδευση, αναγνώριση και προοπτική για τους εργαζομένους» (cretanbusiness).

Η BluegrHotels&Resorts επενδύει στην επαγγελματική εξέλιξη και στην επιβράβευση του προσωπικού της. Το 2025 έδωσε μπόνους Αριστείας και Παραγωγικότητας σε όλους τους εργαζομένους, πέτυχε ποσοστό διατήρησης προσωπικού 92%, ενώ το 80% των εργαζομένων της προέρχεται από την Κρήτη και οι γυναίκες καλύπτουν το 50% των ηγετικών θέσεων.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η παραδοσιακή κρητική φιλοξενία πρέπει να συνδυάζεται με σύγχρονη διοίκηση, συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματισμό. Η πραγματική πολυτέλεια δεν βρίσκεται μόνο στις εγκαταστάσεις, αλλά στην ανθρώπινη φροντίδα και στην αίσθηση ότι ο επισκέπτης αντιμετωπίζεται ως μοναδικός.

Ειδική αναφορά κάνει στην επένδυση Pharos (στην περιοχή ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου): « Το Pharos, ύψους 5 εκατομ. ευρώ, συνδυάζει υπηρεσίες logistics με σύγχρονους χώρους εργασίας και εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσωπικού. Στηρίζει τόσο την επιχειρησιακή ανάπτυξη της Bluegr όσο και την καθημερινότητα των ανθρώπων της».

ΛΕΩΝ.Κ.