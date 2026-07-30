Σε προγραμματική σύμβαση προχωρεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου με το Δήμο Αγίου Νικολάου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Λιμενικού από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για την υλοποίηση της Πράξης Εργασίες αναβάθμισης σε Λιμένα και Χερσαία Ζώνη Λιμένα αρμοδιότητας του Λιμενικού Αγίου Νικολάου.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ σύμφωνα με την απόφαση της 1-7-2026 του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανόλη Κουτουλάκη τροποποιήθηκε η Πράξη που αφορά Εργασίες αναβάθμισης σε Λιμένα και χερσαία ζώνη λιμένα αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, που είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας Λιμενικές Υποδομές και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 540.000 ευρώ. Και σύμφωνα με την απόφαση, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2027.

Βελτιώσεις και ασφάλεια

Η Πράξη αυτή αποτελείται από τα εξής υποέργα:

Προμήθεια πίλαρς για την εξυπηρέτηση της χερσαίας ζώνης λιμένος Αγίου Νικολάου. Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια πέντε πυργίσκων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Τέτοιες συσκευές μπορούν να τοποθετούνται σε λιμάνια, όπου απαιτείται αυτοματοποίηση παροχής τέτοιων υπηρεσιών χωρίς την παρουσία προσωπικού. Θα παρέχουν στους χρήστες (σκάφη) μια ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και όγκου νερού μέσω προπληρωμένων καρτών που θα διαθέτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Προμήθεια προσκρουστήρων τύπου Υokohama για τον λιμένα Αγίου Νικολάου. Οι προσκρουστήρες θα τοποθετηθούν κατά μήκος του κρηπιδώματος και η απόσταση του ενός από τον άλλον προσκρουστήρα θα είναι 17 μ.

Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τη χερσαία ζώνη λιμένα Αγίου Νικολάου. Αυτά θα τοποθετηθούν κατά μήκος του παραθαλάσσιου ορίου στο λιμάνι.

Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και συντήρηση υποθαλάσσιων υποδομών σε λιμένα Αγίου Νικολάου. Η παρέμβαση αυτή είναι ουσιώδης για τη λειτουργικότητα του λιμανιού και κρίσιμη για τον ελλιμενισμό μεγάλων πλοίων. Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και συντήρηση γεφυρώματος.

Τα παραπάνω, όπως επισημαίνει η απόφαση του Γενικού Γραμματέα, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, καθώς η έλλειψή τους καθιστά το λιμένα μη λειτουργικό σε αρκετά πλοία, λόγω των βαθών τους, με την καλοκαιρινή σεζόν να είναι πολύ κοντά και τον κίνδυνο ακυρώσεων κρουαζιερόπλοιων πολύ μεγάλο.

Επιπλέον λόγοι

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος του Λιμενικού Δημ. Αγαπητός την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο, επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων και τους εξής λόγους:

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην εγκεκριμένη Πράξη αποσκοπούν, στη βελτίωση της λειτουργικότητας του λιμένα, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στην ασφαλή εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας, στην προστασία των λιμενικών υποδομών, στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες του λιμένα.

Το γεγονός ότι η άμεση υλοποίηση της Πράξης εξυπηρετεί επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες φθορές των λιμενικών εγκαταστάσεων δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια χρηστών, επισκεπτών, πλοίων και εγκαταστάσεων.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία με την απαιτούμενη διοικητική και τεχνική επάρκεια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και αναπτυξιακών έργων.

Το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, μολονότι είναι κύριος της Πράξης, δεν διαθέτει αυτοτελή Τεχνική Υπηρεσία με επαρκές τεχνικό προσωπικό για την άσκηση όλων των καθηκόντων της Αναθέτουσας και Διευθύνουσας Αρχής κατά την εκτέλεση του έργου.

Την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης Πράξης εντός των χρονοδιαγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Με την προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος αναλαμβάνει καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τη σύνταξη, έγκριση και επικαιροποίηση των απαιτούμενων τεχνικών τευχών, τη διενέργεια όλων των διαδικασιών δημοπράτησης, την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, την πιστοποίηση και παραλαβή των εργασιών, τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης.

Η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί τη μόνη πρόσφορη και νόμιμη λύση για την έγκαιρη, αποτελεσματική και σύννομη υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας την αξιοποίηση της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών του Αγίου Νικολάου, είπε ο κ. Αγαπητός. Η εισήγησή του πέρασε ομόφωνα από το Δ.Σ. του Λιμενικού.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ