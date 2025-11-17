

Τα σχολεία και οι μαθητές όλων των βαθμίδων και οι φοιτητές γιορτάζουν σήμερα την 52η Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Κάθε χρόνο η 17η Νοέμβρη είναι αφιερωμένη στα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973 που έγιναν σταθμός στον αγώνα κατά της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Τον Νοέμβριο του 1973, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποτέλεσε το επίκεντρο έκφρασης της αγωνίας και του αγώνα των νέων για παιδεία, δημοκρατία και ελευθερία.

Αυτό προτάσσει το διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και αναδεικνύεται διαχρονικά μέσα από τις αφιερωματικές σχολικές γιορτές στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια.

Έτσι και σήμερα, στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολάου αντιπροσωπείες των μαθητών απ’ όλα τα σχολεία με επικεφαλής τις σημαίες τους, μαζί με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, των γονέων των μαθητών, καθώς και εκπροσώπους των τοπικών φορέων, τίμησαν την επέτειο του Πολυτεχνείου, μια ημέρα αφιερωμένη στη Δημοκρατία, την Ελευθερία και τους αγώνες της νεολαίας. Τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τους εφημερίους της Αγίας Τριάδος στο μνημείο των πεσόντων, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων αι λουλουδιών, η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη όσων θυσιάστηκαν στη διάρκεια της φοιτητικής εξέγερσης και η εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Η εορτή του Πολυτεχνείου θυμίζει την εξέγερση των φοιτητών το 1973, που ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στη δικτατορία, ένα καθεστώς που για επτά χρόνια είχε στερήσει από τον ελληνικό λαό τα βασικά του δικαιώματα: τη δημοκρατία, την ελευθερία λόγου αλλά και τη δικαιοσύνη.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ

