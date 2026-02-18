Οι θυελλώδεις άνεμοι, που πνέουν στα πελάγη, οδήγησαν πολλά ποντοπόρα πλοία στον ασφαλή κόλπο του Μεραμπέλλου. Ποτέ στο παρελθόν δεν είδαμε τόσα πολλά μαζεμένα! Μας θύμισαν κάπως τη δεκαετία του 60, τότε που πολλά ποντοπόρα πλοία ερχόντουσαν για ανεφοδιασμό, από τις δεξαμενές Μαμιδάκη.

Είδαμε (Marine Traffic) τα πλοία: Hanne Danica, Omaya, Taxiarchis Michail, Princess Hanna, Yahya Jumior, Diana Star, Mehmet Imamoglou, Fanaria, Mr Trader, My Rhapsody… σύνολο 10 πλοία, τα οποία παραμένουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου.

ΛΕΩΝ.Κ.